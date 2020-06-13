Fransız ekibinden yapılan açıklamada, devre arasında takıma katılan Gaitan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılmadığı kaydedildi.

Lille formasıyla 4 maçta oyuna sonradan dahil olan Gaitan, kariyerinde Chicago Fire, Dalian Yifang, Atletico Madrid, Benfica ve Boca Juniors takımlarında forma giymişti.