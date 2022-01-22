Lille, ligde 9 maç sonra kaybetti

Karşılaşmanın 3. dakikasında Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Brest, 90+5. dakikada Steve Mounie'nin penaltı golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz, 76 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 46. dakikada oyuna girdi.

Ligde 9 hafta sonra ilk mağlubiyetini alan Lille, 32 puanda kaldı. Brest ise puanını 28'e çıkardı.