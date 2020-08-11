Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı.

Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.