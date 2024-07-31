Lille-Fenerbahçe maçını Istvan Kovacs yönetecek

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇINDA 18 KART ÇIKARMIŞTI Rumen hakem, EURO 2024'te Çekya-Türkiye maçında düdük çalmış, 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart göstermişti.

RÖVANŞA İSPANYOL HAKEM Fenerbahçe ile Lille arasında 13 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez’in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera yer alacak. Munuera’ya AVAR olarak Raul Cabanero eşlik edecek.