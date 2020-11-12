20 Süper Lig ekibini geride bıraktı!

Zeki Çelik'ten sonra geçen yaz Yusuf Yazıcı bu yaz da Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Lille, Süper Lig ekiplerini geride bıraktı! Fransa ekibinin attığı gollerdeki Türk oyuncuların katkısına Türkiye'de ulaşılamadı!
Bu sezon tüm kulvarlarda 25 gol atan Lille'de Türk oyuncular 15 gole imza attı. Burak Yılmaz'ın 6, Yusuf Yazıcı'nın 7, Zeki Çelik'in 2 golü, Fransa ekibinin gollerinin yüzde 60'ı anlamına geliyor. 21 takımın bulunduğu Süper Lig'de bu orana ulaşan tek takım bulunuyor.
8 GOLÜN 6'SI TÜRKLERDEN
Lille'i bu alanda geride bırakan tek Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor oldu. 8 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Yeni Malatyaspor'un golleri Kubilay Kanatsızkuş (2),Adem Büyük (2),Acquah, Semih Kaya, Benjamin Tetteh ve Zeki Yavru'dan geldi. Acquah ve Tetteh'in oranı yüzde 25 olurken Türk oyuncuların gol oranı ise yüzde 75 oldu.
3 BÜYÜKLERDE TABLO ÇOK KÖTÜ
Fenerbahçe'de Türklerin gol yüzdesi 25 olurken, Galatasaray'da bu oran yüzde 17. Beşiktaş'ta gollerin yüzde 16'sını, Trabzon'da 20'sini, Başakşehir'de ise 23'ünü Türkler attı.
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