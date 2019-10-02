Haberler Futbol Lille Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda mı? UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu ikinci maçında Fransız temsilcisi Lille ile İngiliz devi Chelsea karşı karşıya gelecek. Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, ilk maçta Ajax'a 3-0 yenilmişti. Peki Lille Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda mı? İşte haberin detayları... Futbol













Lille Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda mı?

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