02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2. hafta heyecanında Lille sahasında Chelsea'yı ağırlıyor. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi, ilk maçında Ajax'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. Chelsea ise sahasında Valencia'ya 2-0 kaybederek büyük şok yaşamıştı.
LILLE - CHELSEA
STAT: Stade Pierre Mauroy
SAAT: 22.00
HAKEM: Aleksei Kulbakov
YAYIN: beIN Sports HD 2
LILLE: Maignan, Zeki, Fonte, Gabriel, Mandava, Soumare, Andre, Ikone, Araujo, Bamba, Osimhen
TEKNİK DİREKTÖR: Christophe Galtier
CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Tomori, Zouma, Alonso, Willian, James, Jorginho, Kante, Mount, Abraham
TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard
İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Lille ile Chelsea tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Kritik maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Yusuf Yazıcı ise yedek soyundu.
LİG PERFORMANSLARI
Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro'ya transfer eden Lille, Fransa Ligue 1'de 8 maçta 14 puan topladı. Lille, sahasındaki 4 maçı da kazanırken deplasmanda ise 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hiç kazanamadı.
Aldığı transfer yasağı cezası nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Chelsea ise bu sezon Frank Lampard yönetiminde iyi bir başlangıç yapamadı. Maviler, Premier Lig'de 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 11 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.
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