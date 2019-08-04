Geleceği merakla beklenen Yusuf Yazıcı'nın yeni durağı Fransa oldu! Trabzonspor'a duygusal bir veda yaparak ayrılma kararı aldığını duyuran milli futbolcunun tercihi Lille oldu!

Sky Italia'nın haberine göre Trabzonspor ile Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda 19 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Serie A ekiplerinden Lazio'nun da istediği milli futbolcu, tercihini Lille'den yana kullandı.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.