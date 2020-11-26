UEFA Avrupa Ligi H grubunda Lille ile AC Milan, Stade Pierre-Mauroy'da karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Milan'ın golü 46. dakikada Samu Castillejo'dan geldi. Lille'nin golü ise 65. dakikada Bamba'dan geldi.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61. dakikada yerini Diaz'a bıraktı.

Lille'de milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ise yedekte kaldı. Yusuf Yazıcı, 64. dakikada yerini Ikone'ye bıraktı.

Milli maçta sakatlanan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 7'ye yükseltti. Lille ise 8 puanla grup liderliğini korudu.

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Milan ise aynı haftada sahasında Celtic'i konuk edecek.