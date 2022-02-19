Ligue 1'in 25'inci haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Metz takımını konuk etti.

Ev sahibi takımın oyuncusu Edon Zhegrova, 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçta her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 81 dakika sahada kalırken, kart cezalısı Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.

Lille, puanını 36'ya, Metz ise 21'e yükseltti.