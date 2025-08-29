Lil Zey ile Aisu'nun kavgası mahkemeye taşındı

Bir markanın lansmanında rapçiler Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ve Aisu (Su Özcan) arasında kavga çıktı. Olayın ardından Aisu, hukuki süreç başlattı.

Lil Zey - Aisu

Ekol TV'nin haberine göre, lansmanın çıkışında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Lil Zey Su Özcan’ın üzerine alkol döküp fiziksel saldırıda bulundu. Kavga sırasında Grammy ödüllü koreograf Mecnun Giasar’ın da Özcan’a hakaret edip alkol fırlattığı öne sürüldü.

Olayın ardından Su Özcan, Lil Zey ve Mecnun Giasar ile birlikte güvenlik görevlileri hakkında şikâyette bulundu. Emniyete götürülen Lil Zey’in daha önce 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Su Özcan, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı; "28 Ağustos 2025 gecesi İstanbul Modern Müzesi’nde katıldığım bir etkinlikte saldırıya ve ağır hakaretlere maruz kaldım. Hiçbir sebep yokken, Lil Zey lakaplı Zeynep Tanyalçın şahsıma küfür ve hakaretler etmeye başladı ve elindeki alkolü üstüme döktü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, bu kez Majnoon lakaplı Mecnun Giasar aynı şekilde elindeki alkolü üzerime döktü ve ağıza alınmayacak küfürlerle saldırdı. Olay anında büyük bir kaos yaşandı; Zeynep Tanyalçın (Lil Zey) saldırarak zorbaca, yüksek sesle tehditler savurmaya devam etti. Ancak güvenlik görevlileri beni korumak yerine etkinlikten dışarı çıkardı. İstanbul Modern’in bu ihmali sebebiyle ciddi bir psikolojik travma yaşadım ve kendimi tamamen savunmasız hissettim. Ayrıca kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için belirtmek isterim ki, bu olayda adı geçen Zeynep Tanyalçın (Lil Zey)’in iki ayrı suç kaydı resmi kayıtlarda mevcuttur.

Yaşanan saldırı, hakaretler ve güvenlik zafiyetleri nedeniyle şahıslar ve görevini yerine getirmeyen güvenlik görevlileri hakkında hukuki süreci başlattım. Olaydan hemen sonra darp raporu aldım, kamera kayıtlarının incelenmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli başvuruları yaptım. Bu açıklamayı hem yaşadığım saldırının herkes tarafından bilinmesi hem de hiçbir sanatçının veya bireyin bir etkinlikte kendini güvensiz hissetmemesi için yapıyorum. Sadece erkekler tarafından değil, kadının kadına şiddet uygulamasını da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim."