Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lil Zey ile Aisu'nun kavgası mahkemeye taşındı - Magazin haberleri

        Lil Zey ile Aisu'nun kavgası mahkemeye taşındı

        Rapçiler; Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ile Aisu (Su Özcan) arasında kavga yaşandı. İddiaya göre Tanyalçın, Özcan'a alkol döküp yumruk attı. Olay sırasında Grammy ödüllü koreograf Mecnun Giasar da Özcan'a hakaret etti. Su Özcan, saldırı ve güvenlik zafiyeti gerekçesiyle hukuki süreç başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 19:33 Güncelleme: 29.08.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rapçilerin kavgası mahkemeye taşındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir markanın lansmanında rapçiler Lil Zey (Zeynep Tanyalçın) ve Aisu (Su Özcan) arasında kavga çıktı. Olayın ardından Aisu, hukuki süreç başlattı.

        Lil Zey - Aisu

        Ekol TV'nin haberine göre, lansmanın çıkışında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Lil Zey Su Özcan’ın üzerine alkol döküp fiziksel saldırıda bulundu. Kavga sırasında Grammy ödüllü koreograf Mecnun Giasar’ın da Özcan’a hakaret edip alkol fırlattığı öne sürüldü.

        REKLAM

        Olayın ardından Su Özcan, Lil Zey ve Mecnun Giasar ile birlikte güvenlik görevlileri hakkında şikâyette bulundu. Emniyete götürülen Lil Zey’in daha önce 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Su Özcan, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı; "28 Ağustos 2025 gecesi İstanbul Modern Müzesi’nde katıldığım bir etkinlikte saldırıya ve ağır hakaretlere maruz kaldım. Hiçbir sebep yokken, Lil Zey lakaplı Zeynep Tanyalçın şahsıma küfür ve hakaretler etmeye başladı ve elindeki alkolü üstüme döktü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, bu kez Majnoon lakaplı Mecnun Giasar aynı şekilde elindeki alkolü üzerime döktü ve ağıza alınmayacak küfürlerle saldırdı. Olay anında büyük bir kaos yaşandı; Zeynep Tanyalçın (Lil Zey) saldırarak zorbaca, yüksek sesle tehditler savurmaya devam etti. Ancak güvenlik görevlileri beni korumak yerine etkinlikten dışarı çıkardı. İstanbul Modern’in bu ihmali sebebiyle ciddi bir psikolojik travma yaşadım ve kendimi tamamen savunmasız hissettim. Ayrıca kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için belirtmek isterim ki, bu olayda adı geçen Zeynep Tanyalçın (Lil Zey)’in iki ayrı suç kaydı resmi kayıtlarda mevcuttur.

        Yaşanan saldırı, hakaretler ve güvenlik zafiyetleri nedeniyle şahıslar ve görevini yerine getirmeyen güvenlik görevlileri hakkında hukuki süreci başlattım. Olaydan hemen sonra darp raporu aldım, kamera kayıtlarının incelenmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli başvuruları yaptım. Bu açıklamayı hem yaşadığım saldırının herkes tarafından bilinmesi hem de hiçbir sanatçının veya bireyin bir etkinlikte kendini güvensiz hissetmemesi için yapıyorum. Sadece erkekler tarafından değil, kadının kadına şiddet uygulamasını da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lil Zey
        #Aisu
        #Mecnun Giasar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Habertürk Anasayfa