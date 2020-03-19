Likya Yolu'nda kaybolan 2 kişi bulundu

AA

Antalya'da Likya Yolu yürüyüşüne çıktıktan sonra kendilerinden 6 gündür haber alınamayan 2 kişi bulundu.

Konyaaltı ilçesinden Likya Yolu'nu kullanarak Olimpos'a gitmek için yürüyüşe çıkan Kazakistan uyruklu Alan Shayanov ve Hasan Atılgan'dan haber alamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı.

Yürüyüşlerinin altıncı gününde Hasan Atılgan, Likya Yolu'nda çalışma yapan DSİ çalışanlarının yardımıyla Beldibi Jandarma Karakolu'na ulaştı.

Atılgan, arkadaşı Shayanov'un yorulduğu için yürüyemez halde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine belirtilen bölgede bulunan Shayanov ile Atılgan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.