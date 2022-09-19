Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Haftaya averajla lider başlayan PSG, zirvenin 6 puan uzağındaki Olympique Lyon'a konuk oldu.

Namağlup PSG, Messi'nin 5. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı ve peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Son şampiyon PSG, puanını 22'ye yükselterek en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki farkı 2 puana çıkardı.

13 puanda kalan Olympique Lyon ise 6. sırada yer aldı.