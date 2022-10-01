OYUNCULARIN ROLLERİ DE DEĞİŞTİ

Sampaoli'nin geniş alanda kenarlarda kullandığı Cengiz Ünder ve Gerson bu sezon daha merkezi bir konumda oynuyor. Her iki oyuncunun da yeni rollerine alışma sürecinde olduğunu belirten Fransızlar, yavaş yavaş adapte olduklarını ve yeni rollerinde daha ciddi gol tehdidi olabileceklerinin sinyallerini verdiklerini de belirtti.