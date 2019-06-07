Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon Ligue 1'de görev alacak hakemler arasına Jeremie Pignard ve Stephanie Frappart eklendi.

35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.