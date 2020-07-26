Ligin 34'üncü haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor, TFF 1'inci Lig'e düştü. Karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligi 32 puan toplayarak son sırada tamamladı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."