Süper Lig´de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir mağlubiyeti bulunan ve ikinci sırada zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Avrupa Ligi´nde ise beklenen sonuçları alamıyor. İki eleme turu geçtikten sonra UEFA Avrupa Ligi´nde adını gruplara yazdırmayı başaran bordo-mavililer, C Grubu´nda oynadığı 3 maçta da galibiyet elde edemedi, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 puanla grubun son sırasında yer aldı.



GOL YOLLARINDA DA SESSİZ KALDI



Ligde ilk 8 haftalık bölümde en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi´nde mücadele ettiği C Grubu´nda ise en az gol atan takım oldu. Bordo-mavililer, C Grubu´nda oynadığı 3 maçta yalnızca 2 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Deplasmanda oynadığı Getafe ile evinde konuk ettiği Krasnodar´a karşı gol üretemeyen Trabzonspor, sahasında Basel ile oynadığı ve beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada iki gol bulabilmişti.



GRUPTAKİ ŞANSINI ZORA SOKTU



Bu arada bordo-mavililer Avrupa Ligi´nde gruptan çıkabilmesi için 7 Kasım´da deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçını kazanmak zorunda. Grupta oynanan ilk üç maçların ardından Basel 7 puan ile zirvede yer alırken, ikinci Getafe´nin 6, üçüncü Krasnodar´ın ise 3 puanı bulunuyor. Basel ile Getafe´nin karşılaşacağı haftada Trabzonspor 7 Kasım´da deplasmanda Krasnodar´ı mağlup etmesi durumunda puanını 4´e yükseltecek ve gruptaki şansını sürdürecek.



YEREL GAZETELERDEN "AVRUPA´DA HÜSRAN" YORUMU



Yerel gazeteler, UEFA Avrupa Ligi C Grubu´nda Trabzonspor´un 2-0 kaybettiği Krasnodar maçının ardından, "Fırtına Avrupa´da yok, Avrupa´da hüsran" yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına Avrupa´da yok", Taka gazetesi, "Avrupa´da hüsran", "Trabzonspor, sayısız fırsat yakaladığı maçta Krasnodar kalecisini geçemedi. Rus ekibi istediğini alarak giderken Fırtına gruptaki şansını mucizelere bıraktı", Günebakış gazetesi, "Avrupa´da yokuz", "Ligde fırtına kopartan Trabzonspor, Avrupa Ligi´nde Krasnodar´a diş geçiremedi", Karadeniz gazetesi, "Fırtına Avrupa´da esemiyor", "Süper Lig´de 3´te 3 yapan Trabzonspor, UEFA grup maçında Rus ekibi Krasnodar´a Akyazı´da kaybetti, Sonnokta gazetesi, "Avrupa sizin olsun, bize lig lazım" başlıklarına yer verdi.