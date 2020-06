Kırmızı-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından 27. hafta mücadelesinde 13 Haziran Cumartesi günü konuk olduğu Beşiktaş'ı, Sinan Gümüş ve Amilton'un golleriyle 2-1 mağlup ederek, puanını 33'e yükseltti.

Devre arasında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli oyuncularla kadrosunu güçlendiren, ikinci yarı bambaşka bir grafik çizdiği Süper Lig'e salgın arasının ardından Beşiktaş galibiyetiyle iyi başlangıç yapan kırmızı- beyazlı ekip, böylece yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Antalyaspor'un şimdiki hedefi ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk karşılaşmasında 1-0 yenildikleri Süper Lig'in bir başka Antalya takımı Aytemiz Alanyaspor'u kupada saf dışı bırakıp, adını finale yazdırmak.

SÜĞLÜN: HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Antalyaspor yönetimi olarak maçı İstanbul'da tribünden takip ettiklerini aktaran Süğlün, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güçlü takımlarından bir tanesiyle oynadık. Beşiktaş karşısında gerçekten bize yakışan mücadeleyi sergiledik. Üç puan çok önemliydi bu anlamda. 8 maçlık yenilmezlik serimiz vardı, bu 9 maça çıktı. Beşiktaş maçı geride kaldı. Artık bu maçı unuttuk. Şu anda en önemli şey, Türkiye Kupası'nda kardeş kulübümüz Alanyaspor ile oynayacağımız maç. Onu alıp final oynamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Biz her maçı kazanmak, her maçta iyi mücadele etmek istiyoruz. İyi bir ekibiz. İyi bir takımımız, iyi bir teknik direktörümüz, iyi bir yönetimimiz var. Her şey yolunda."

Süğlün, yaklaşık 3 aylık aranın ardından takımlarının sergilediği iyi futbola değinerek, "Koronavirüs sürecinde onların çalışmalarını izledik. Hep beraber kamptaydık. Biz de onlarla birlikteydik. Çok iyi çalıştıklarını biliyorduk zaten. Beşiktaş maçında sahada bizim açımızdan beklenen bir futbol vardı. Çok kaliteli bir ekibimiz var. O yüzden beklediğimiz bir sonuç oldu." değerlendirmesinde bulundu.