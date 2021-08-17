Çalışmalar devam ediyor, bu konuda net bir şey söylemek için çok erken. Antropologlar tarafından yapılan incelemelerde, yüksek ihtimalle yanmış olduğu tespit edilen insan kemiğine de rastladık; kalça kemiğine ait bir parça. Bu insan kemiğinin de daha önce iki kez yangın geçirmiş mutfakla ilintili olabileceğini düşünüyoruz. Belki o yangın esnasında yanmış bireylerden birine aittir. Veri kaybetmemek adına çalışmalarımızı çok detaylı ve titiz bir şekilde yürütüyoruz.