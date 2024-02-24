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        Liderlerden Berat Kandili paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:42 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:28
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

        ÖZGÜR ÖZEL: BU MÜBAREK GÜNÜN BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."

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        KURTULMUŞ: MAZLUMLARIN KURTULUŞUNA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Gecesi'ni tebrik etti.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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