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Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek

Altılı masa liderlerinin aday isminin ele alınacağı 13 Şubat zirvesine tam yetkiyle gitmesi planlanıyor. Amaç, ismin açıklanması sonraya bırakılsa da o gün adayı netleştirmek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

Giriş: 01.02.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Altılı masa adayını açıklıyor... Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek - Güncel haberler
Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek
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Altılı masada gözler 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak zirveye çevrildi. Toplantıda ismin netleştirilmesi bekleniyor.

Adayın açıklanmasının ise, toplantıdan kısa bir süre sonra yapılacağı belirtiliyor. 13 Şubat'taki zirve öncesinde liderler partilerinden yetki almaya başladı.

İlk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin yetkili organlarını topladı ve 6’lı masada alınacak kararlar konusunda yetki aldı. Diğer liderlerin de 10 gün içerisinde partilerinin yetkili organlarını toplaması bekleniyor. Burada amaç, 13 Şubat'tan sonra yeniden bir zirveye ihtiyaç kalmadan o akşam ismi netleştirmek.

İYİ PARTİ YETKİLİ KURULLARI NE ZAMAN TOPLANACAK?

Aday belirleme sürecinde 6’lı masada dikkatler ise İYİ Parti üzerinde. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve kurmayları daha önce adaylık konusunu ve aday ismini partinin yetkili organlarında müzakere edeceklerini ifade etmişti.

Bu nedenle İYİ Parti’nin nasıl bir yol izleyeceği, yetkili kurulların 13 Şubat öncesinde mi yoksa sonrasında mı toplantıya çağrılacağı merak ediliyor. 6’lı masa kurmaylarının beklentisi İYİ Parti’nin yetkili kurullarını 13 Şubat öncesinde toplantıya çağırması yönünde.

Aksi halde diğer liderlerin partilerinden aldığı tam yetkiyle gittikleri zirvede bir isim üzerinde uzlaşmaları ve İYİ Parti’nin ise o ismi 13 Şubat sonrasında yetkili kurullarında müzakere etmesi durumunun “İYİ Parti’nin 6’lı masa üzerinde bir onay makamı gibi bir görüntü oluşturabileceği” kaygısı dile getiriliyor.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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