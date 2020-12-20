Lider VakıfBank'tan 22. galibiyet

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

Yeşilyurt: D.Cebecioğlu 10, İlayda 2, Alexia 10, Scuka 11, Crombie 2, Buket, Bihter (L),Aybüke (L),Ece 2, Burcu, D.Güç

VakıfBank: Cansu, Gabi 8, Melis 2, Haak 20, Michelle 24, Kübra 6, Gizem (L),Gözde 3, Maja

Setler: 11-25, 18-25, 23-25

Süre: 77 dakika (20', 29', 28')

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