Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22´nci haftasında Kuzeyboru sahasında lider VakıfBank'ı konuk etti. VakıfBank, 16-25, 25-22, 13-25, 12-25 setler sonucunda karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Liderliğini sürdüren Vakıfbank, bu sezon 20. galibiyetini elde etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Merve Çepni, Arzum Tezcan)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch-Hackley, Ognjenovic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gabi, Gözde Yılmaz)

Setler: 16-25, 25-22, 13-25, 12-25

Süre: 97 dakika (29, 27, 21, 20)