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Lider Türkiye’de 'Sığınmacılar' konusu tartışılacak

Her hafta ele aldığı konularla izleyicileri ekrana kilitleyen 'Lider Türkiye', son 10 yıldır ülke gündeminde olan 'Sığınmacılar' konusunu tartışacak. 'Lider Türkiye', 7 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle ve 8 Ocak Pazar günü eleme gecesiyle Faruk Acar’ın mentorluğunda saat 21.00’de Habertürk’te yayınlanacak

Giriş: 03.01.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Lider Türkiye’de 'Sığınmacılar' konusu tartışılacak
HABERTURK.COM

Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni ve yıpranmamış yüzlerle halkı tanıştıracak olan 'Lider Türkiye'; zamanın ruhunu yakalayan, bugünü takip eden, ezberlerin dışında yeni söz söyleyeni bulmak için Habertürk ekranlarına taşınacak.

Siyasi düşüncelere ve politik düşüncelere yeni bir soluk getiren 'Lider Türkiye'; Araştırmacı, Siyasal İletişimci ve Stratejist Faruk Acar’ın mentorluğunda Habertürk ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Halkın arasından çıkan yarışmacıların Türkiye gündemini tartıştığı 'Lider Türkiye’de 7 - 8 Ocak tarihinde yayınlanan bölümlerinde 'Sığınmacılar' konusu ele alınacak.

Türkiye’yi yepyeni bir yarışma programı ile tanıştıran 'Lider Türkiye’de kazanan yarışmacı, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanan 400 kişilik halk jürisinin tercihleriyle belli olacak. Finalde kazanan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

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