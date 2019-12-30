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Kırmızı-beyazlı takım, geride kalan 17 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan toplayarak zirvede yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri çeken Demir Grup Sivasspor, ilk yarılar itibarıyla Süper Lig'deki en başarılı performanslarından birini daha sergiledi.
Sivas ekibi, Süper Lig'de mücadele ettiği ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da ilk yarıyı 37 puanla lider tamamlamıştı.
PUANLARI EVİNDE TOPLADI
Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı takım, evinde çıktığı 9 maçtan 8'ini kazandı, 1'inde berabere kalarak 25 puan topladı.
Sivasspor, evinde oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1, Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa'yı 2-0, Fenerbahçe'yi 3-1 ve Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başarırken, sahasındaki tek beraberliği ise Gaziantep FK ile 1-1'lik sonuçla aldı.
Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda çıktığı 8 maçtan 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu.
Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 2,17 puan ortalaması yakaladı.
EN GOLCÜSÜ YATABARE
Demir Grup Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.
Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 17 haftalık periyotta 7 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç 6, Fernando 5, Arouna Kone, Hakan Arslan ve Mert Hakan Yandaş dörder, Erdoğan Yeşilyurt 3, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal birer golle takımına katkı sağladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 17 haftalık süreçte rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİ
Kırmızı-beyazlı ekipte savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Aaron Appindangoye 17 maçta 90'ar dakika görev aldı. Bu maçlarda bin 530'ar dakika forma giyen iki oyuncu, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler oldu.
Kaleci Mamadou Samassa 1485, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş 1446, Brezilyalı savunmacı Marcelo Goiano ve tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan 1440, Malili forvet Mustapha Yatabare 1417, gole dönük orta saha oyuncusu Emre Kılınç 1245, sol bek Uğur Çiftçi 1170 dakika ve orta saha oyuncusu Fernando 883 dakika kırmızı-beyazlı formayı giyerek, takımın en istikrarlı oyuncuları olarak dikkati çekti.
EN HIRÇINLAR
Kırmızı-beyazlı takımda bir kez kırmızı, 2 kez sarı kart gören savunma oyuncusu Isaac Cofie, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı.
Uğur Çiftçi'nin 5 kez sarı kartla cezalandırıldığı Sivasspor'da, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mustapha Yatabare dörder kez sarı kart gördü.
Sivasspor'da geride kalan 17 haftalık periyotta Marcelo Goiano, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando ve Appindangoye üçer sarı kartla ceza sınırında yer alan futbolcular olarak dikkati çekti.
Sivas temsilcisinde Ziya Erdal ve Mamadou Samassa 2'şer kez, Caner Osmanpaşa ise bir kez sarı kartla cezalandırıldı.
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