02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da, gol yükünü orta saha oyuncuları çekti.
Ligin ilk devresinde rakip filelere gönderdiği 35 golle bu alanda Trabzonspor ile ilk sırayı paylaşan Sivasspor'da, orta saha oyuncuları skora önemli katkıda bulundu.
Forvet oyuncuları Mustapha Yatabare'nin 7 ve Arouna Kone'nin 4 kez ağları sarstığı kırmızı-beyazlılarda, orta saha oyuncuları ise 22 gol kaydetti.
Ligin 17 haftalık periyodunda her maçta gol atma başarısı gösteren Sivas ekibinde, en golcü orta saha ise Emre Kılınç oldu.
Gösterdiği başarılı performansla "İstanbul'un 3 büyükleri"nin de dikkatini çeken Emre, 6 kez fileleri havalandırdı.
Sivasspor'daki ilk sezonunda takımın değişmezleri arasına girmeyi başaran Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando ise 5 gole imza attı.
Deneyimli orta saha Hakan Arslan ve bu sezon yaptığı çıkışla dikkatleri çeken Mert Hakan Yandaş ise 4'er kez gol sevinci yaşadı.
Bu futbolculara nazaran daha az süre alan ve genelde oyuna sonradan dahil olan orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ise takımına 3 gollük katkı sağladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sol bekte görev yapan isimler Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal ise birer gol attı.
UZATMA DAKİKALARINDA 6 GOL
Sivasspor, maçların uzatma dakikalarında bulduğu gollerle de ön plana çıktı. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmaların uzatma sürelerinde 6 kez gol sevinci yaşadı.
Ligin 5. haftasında Sivasspor'un iç sahada Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+5. dakikasında Uğur Çiftçi, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.
Ligin 7'nci haftasında Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan MKE Ankaragücü maçının 90+2'nci dakikasında Mustapha Yatabare, 10. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor'a karşı 2-0 kazanılan maçın 90+1. dakikasında Arouna Kone gol sevinci yaşadı.
Ligin 12. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Erdoğan Yeşilyurt 90+4'üncü dakikada fileleri havalandırırken, 15. haftada Ziya Erdal 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçının 90+7'nci dakikasında ve 16. haftada Mustapha Yatabare, deplasmanda 2-2 sona eren Gençlerbirliği karşılaşmasının 90+6'ncı dakikasında gol atma başarısı gösterdi.
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