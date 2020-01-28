28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan lider Demir Grup Sivasspor, sahasında kaybetmiyor. Ligin 19. haftasında iç sahada karşılaştığı Çaykur Rizespor'la, uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
İç sahadaki 10 maçlık periyotta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan toplayan Sivas ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 6 gol gördü. Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivasspor, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 17. haftada da Göztepe'yi de 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sivas ekibi, 19. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ise iç sahada 7 maçlık galibiyet serisinin ardından beraberlik aldı.
Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı (2-1) yaşamıştı. Topladığı 41 puanla Süper Lig'de lider olan kırmızı-beyazlılar, iç sahada da en çok puan toplayan takım durumunda.
İÇ SAHADA 7 MAÇ KALDI
Demir Grup Sivasspor ligin kalan bölümünde evinde 7 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sırasıyla Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, BTCTurk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.
YASİN ÖZTEKİN GOLLE BULUŞTU
Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin, Sivasspor formasıyla ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı attı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Paul Papp'ın yerine oyuna dahil edilen Yasin, maçın 90+3'üncü dakikasında rakip fileleri havalandırarak hem kırmızı-beyazlı formayla ilk golüne imza attı hem de rakibi karşısında 1-0 geride olan takımını beraberliğe taşıdı.
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