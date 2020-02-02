02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 20. haftasında, deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 mağlup olan lider Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk yarışında önemli üç puan kaybı yaşadı.
Bu sezon Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ın ardından Gaziantep FK ile üçüncü yenilgisini alan kırmızı-beyazlı ekip, 41 puanda kaldı.
Haftaya lider giren Sivas ekibi, bu puan kaybına rağmen 20. haftayı da zirvede tamamladı.
11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de 11 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
Ligde son yenilgisini 8. haftada deplasmanda Galatasaray karşısında 3-2'lik sonuçla alan Demir Grup Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi.
Ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisi başlatan Sivas temsilcisi, bu periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'yi de 3-1 yendi.
Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Göztepe'yi 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında ise 5-1 mağlup olduğu Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.
SİVASSPOR EN FARKLI YENİLGİSİNİ ALDI
Deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar bu sezonki en farklı mağlubiyetini yaşadı.
İlk yenilgisini ligin 2. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilerek alan Sivas ekibi, ligin 8. haftasında ise dış sahada Galatasaray'a 3-2 kaybetti.
Ligin 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 kaybeden Sivasspor, geride kalan periyotta en farklı yenilgisini aldı.
Ligde bu sezon 19 maçta 18 gol yiyen kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK karşılaşmasıyla bir maçta kalesinde ilk kez 5 gol birden gördü.
SKULETIC VE CLAUDEMİR İLK MAÇINA ÇIKTI
Kırmızı-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp forvet Petar Skuletic ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir kırmızı-beyazlı formayla ilk maçlarına çıktı.
Skuletic, karşılaşmanın 63. dakikasında Fatih Aksoy'un yerine oyuna dahil olurken, Claudemir ise 83. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi.
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