Yalnız başına geldiği AVM’de bulunan bir restoranda arkadaşıyla bir araya gelen Şahin, “Yeni single parçam 'Mesela'nın klibi çıktı. Yakın çevremden çok güzel tepkiler mesajlar aldım. Her şey gayet yolunda, şu sıralar bir hayli fazla radyo programlarına katılıyorum. Biraz yoğun bir tempo içerisindeyim.” dedi.

Daha sonra yaklaşık iki saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.