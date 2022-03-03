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Lider Şahin, yeni şarkısını klip setinden babası Selami Şahin ile bir fotoğrafını paylaşarak müjdeledi. Şahin, Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Çocukluğumun hayalleri, bugünün gerçekliği. Pek yakında..." notunu düştü.

Lider Şahin'in paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Ayrıca Şahin'e ait olan proje, sosyal medyada merak konusu oldu.