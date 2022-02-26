Liverpool'un üç puan önünde haftaya giren lider Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Philip Foden attı.

Manchester Cityli futbolcular üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan ve "Savaşa hayır" yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Stadın skor tabelasından da "Savaşı durdurun" mesajı paylaşıldı.

Manchester City'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile Evertonlı vatandaşı Vitaliy Mykolenko, ülkelerine destek verildiği sırada bir araya gelerek sarıldı. Yedek kulübesinde tribünlerin desteğini izleyen Zinchenko, gözyaşlarına hakim olamadı.