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Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ile Fraport TAV Antalyasporlu Sherel Floranus kendi kalesine attı. Konuk ekibin golünü ise Luiz Adriano kaydetti.

Lider sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 45'e çıkartırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, orta sahada "üçlü" çektirdi.

- Resmi maçlarda 12, Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray resmi maçlarda üst üste 12, Süper Lig'de de 9. galibiyetini elde etti.

Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u yendi.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.

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