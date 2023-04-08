Freiburg ise 47 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 58'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bavyera ekibi müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1, Köln de deplasmanda Augsburg'u 3-1 yendi. Mainz 05-Werder Bremen müsabakası ise 2-2 berabere sonuçlandı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 56'ya yükselterek lider Bayern Münih'in iki puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.