Lider Arsenal'e Southampton çelmesi

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Bu sezon zirve yarışına dahil olmayı hedefleyen Arsenal, St. Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 11. dakikada Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 65. dakikada Stuart Armstrong'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Arsenal, beraberliğe rağmen 28 puanla liderliğini sürdürdü. Southampton ise 12 puanla 15'inci sırada yer aldı.