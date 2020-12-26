Liceli çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle dar alandan daha çok kazanacak

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Lice Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından "Güçlü tarım, güçlü ekonomi" sloganıyla ilçede Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında tıbbi aromatik bitkiler, sert kabuklu meyvelerden fıstık, badem ve ceviz ile çilek yetiştiriciliğinin yapılacağı 35 dekarlık alanda AR-GE çalışması başlatıldı.
Alanda AR-GE çalışmalarının dışında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 16 kursiyere bu tarım ürünleri konusunda teorik ve pratik eğitimler verilecek.
Eğitimlerle, çiftçilerin küçük alanlarda modern tarım teknikleriyle yetiştirecekleri ürünlerden yüksek kazanç sağlamaları amaçlanırken tarlası olmayan kursiyerlere de faaliyet yürütecekleri alanlar tahsis edilerek ekonomik anlamda geçim kaynağına kavuşmaları sağlanacak.
- "Kıt arazilerin çiftçilerimize daha çok gelir elde etmesinin yolunu açacağız"
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal, AA muhabirine, belediyeye ait yaklaşık 35 dönümlük alanı tarımsal araştırma ve geliştirme noktası olarak belirlediklerini söyledi.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin ortak çalışmasıyla tarımsal alanı hayata geçirdiklerini aktaran Bakkal, tahsis ettikleri alanda başta tıbbı aromatik bitkiler, çilek ve Vali Münir Karaloğlu'nun 2021 yılını "Sert Kabuklu Meyveler Yılı" olarak ilan etmesi dolaysıyla fıstık, ceviz ve badem gibi ürünler konusunda eğitimler verileceğini belirtti.
Çalışmayla çiftçilere alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi yönünde eğitim vereceklerini belirten Bakkal, bu ürünlerin ilçede yaygınlaştırılmasını ve ileriki dönemde de ekonomik anlamda katkı sunmasını amaçladıklarını aktardı.
"Burası aynı zamanda bir okul görevi görecek. Başarılı olacağımızı ümit ediyoruz." diyen Bakkal, temel amacın üretilen ürünleri çeşitlendirmek olduğunu dile getirdi.
Herkesin kendi arazisine uygun ürünleri üretebilmesine yoğunlaşacaklarını ifade eden Bakkal, "Kursiyerlerimize bu ürünlerin yetiştiriciliğini, bakımını öğreteceğiz. Daha sonra bu kursiyerlerimize alanlar sağlayacağız. Akabinde bu kişilere tohum ve fidan desteği sağlanacak. Bunlardan sonra ileriki süreçte ürünler ortaya çıktıktan sonra da pazarlama desteği sağlanacak." diye konuştu.
Bakkal, ilçenin coğrafi özelliği nedeniyle tarımsal alanının az olduğunu aktararak, "Tıbbı aromatik bitkiler dar alanda yüksek gelir getiren ürünler. Bu noktada da vatandaşlarımıza bu imkanları sunmayı istiyoruz. Farklı alternatif ürünleri öğretip bu ürünlere yeni alanlar açmak istiyoruz. İnşallah bu konuda da başarılı olacağımızı ümit ediyoruz. Eğitimlerimizi bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bu noktada bu kıt arazilerin çiftçilerimize, daha çok gelir elde etmesinin yolunu açacağız." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!