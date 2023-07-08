Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Lice ve Genç kırsalında 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ve Genç kırsalında düzenlenen operasyonlarda 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 12:28
        16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

        Gençleri zehirleyerek geleceği tehdit eden uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Operasyonlarda 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 73 kilogram toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Jandarmamızı yürekten kutluyorum."

        #uyuşturucu operasyonu
        #diyarbakır haber
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
        Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
        Husumetlisini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
        Husumetlisini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Sezen'in hayran kâbusu
        Sezen'in hayran kâbusu
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da