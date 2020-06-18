Libya’nın Terhune kentinde alıkonulan Mısırlı 23 işçi ülkelerine döndü

AA

Libya devlet televizyonu Mısır ve Libya arasındaki görüşmelerin olumlu sonuç verdiği ve Mısırlı 23 işçinin bu sabah ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili dün yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı işçileri alıkoyanların yakalandığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedilmişti.

İşçilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu ve kendilerine herhangi bir kısıtlama getirilmediğinin altı çizilen açıklamada, “Libya ve Mısır halkını birbirine bağlayan tarihi ilişkilere ferdi olayların zarar veremeyeceği ve ülkeler arasındaki siyasi farklılıkların hiçbir şekilde Libya ve Mısır halkları arasındaki sevgi ve kardeşlik ilişkilerini etkileyemeyeceğine” işaret edildi.

Libya ordusunun Terhune kentini ele geçirmesinin ardından, burada bulunan Mısırlı işçiler bir grup tarafından alıkonulmuştu. Önce Mısır’da sosyal medyaya yansıyan görüntüler, uluslararası medya tarafından da yayınlandı.

Görüntülerde tek ayağı üzerinde duran 23 işçinin ellerini havada tutmaları ve Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu lehine slogan atmaları istendiği görülüyordu. Mısır hükümeti, işçilerin kayıtsız şartsız serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.