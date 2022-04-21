Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbetti

DHA

Konya'da Libyalı Nouri Elsirmani'nin (50), para ve telefonu olan çantası gasbedilip, kalçasından bıçaklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda meydana geldi. Libya uyruklu Nouri Elsirmani'nin içinde para ve telefonu olan çantası, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından zorla alınmak istendi.

Elsirmani, çantasını vermemek için direnirken, şüpheli de kalçasından bıçakla yaralayıp, çantasını gasbederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elsirmani, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nouri Elsirmani'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.