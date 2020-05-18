Libyalı alimlerden Sudanlı alimlere: "Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor"

Fetva Kurumudan yapılan yazılı açıklamada, Sudanlı gençlerin Hafter saflarında savaşmalarına tepki gösterilerek, "Gençler, ucuz bir ticaret uğruna savaş suçlusu Hafter'in çeteleri arasında çöllerde canlarını veriyorlar." ifadesi kullanıldı.
Sudanlı alimlere gençlerin Hafter saflarında savaşmasına karşı bir tutum sergilemeleri çağrısı yapılan açıklamada, "Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor." denildi.
Açıklamada, paralı askerlerin BAE'nin hizmetine girmesi konusunda Sudan hükümetinde bazı kişilerin parmağı olduğuna işaret edilerek, bu kişilerin isimlerinin son zamanlarda sık sık haberlerde geçtiği vurgulandı.
Bu durumun gelecekte iki ülke için tehlikeli sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Fetva Kurumu, "Müslüman Libya halkı, öldürdüğü kişiler üzerinden güç kazanmayı amaçlayan darbeci ve savaş suçluları tarafından en sert saldırganlık ve vahşete maruz bırakılıyor." ifadelerine yer verdi.
Darbeci milis lideri Hafter'in bu gençlerin yoksulluklarından faydalanıp onları ölüme ittiğini belirten Libyalı alimlerin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Savaş suçlusu Hafter ve ona destek veren ülkeler personel ve ekipmandaki büyük kayıplarına rağmen başkent Trablus'a girmekten vazgeçmediler. Bu yüzden eksikliklerini telafi etmek için Sudan ve Çad gibi ülkelerden paralı asker getirmeye yöneldiler."
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.
Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençler, BAE'li bazı güvenlik şirketleri tarafından, güvenlik görevlisi olacakları iş vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırılıyor.
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