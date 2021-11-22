Hafter ve Kaddafi'nin oğlunun adaylıklarının durdurulması talebi

Libya Askeri Başsavcısı Mesud Erhume Miftah, Yüksek Seçim Komisyonundan, 24 Aralık seçimleri için ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ile devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etti.
Libya basınında yer alan haberlere göre, Başsavcı Miftah, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayıh'a konuya ilişkin resmi yazı gönderdi.
Yazıda Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen çeşitli cinayet ve savaş suçlarına yer verildi.
Askeri Başsavcı Miftah, Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için yaptıkları tüm adaylık işlemlerinin, haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar durdurulmasını istedi.
SEÇİM VE ADAYLIK TARTIŞMALARI
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için 14 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranan ve Libya Askeri Başsavcılığının hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdiği Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının devrilmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkarak ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat gitmişti.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de 16 Kasım'da başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıklamıştı.
Başkent Trablus'a 2019'da başlattığı saldırılar sırasında savaş suçu işlemek ve çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen Hafter, başkan adaylığını, kendisine yakın yerel bir televizyonda yayımlanan görüntülü mesajıyla duyurmuştu.
Libya Askeri Başsavcılığı başvuruların ardından Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etmişti.
Libya Yüksek Seçim Komisyonu ise başkanlık ve parlamento seçimleri için sunulan adaylık başvurularının "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!