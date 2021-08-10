Libya'ya ihracat 1.3 milyar doları aştı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre Türkiye'nin Libya'ya ihracatı Ocak-Temmuz 2021 döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
DEİK'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve beraberindeki heyetin geçen hafta gerçekleşen ziyaretine ilişkin, bu çok önemli ziyaretin yeni iş birliklerini ve ihracatı artıracağını, iki ülke arasındaki ticaretin daha da canlanmasına katkı sunacağını belirtti.
Karanfil, "Hem siyasi hem ekonomik anlamda ülkeler arası ilişkilerin geleceğinden çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.
Libya'nın Afrika'ya açılan bir kapı olması münasebetiyle Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Karanfil, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre Türkiye'nin Libya'ya ihracatı Ocak-Temmuz 2021 döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl yaz aylarında başlayan ihracat artışı 2021 ile birlikte devam ederken, temmuzda Libya'ya yönelik ihracat geçen yılın aynı ayına göre kısmen düşüşle 131 milyon dolar olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.
Karanfil, şunları kaydetti:
"Türkiye, Libya'nın ve Libya halkının her zaman yanında olmuştur. Bugüne kadar her türlü desteği bu ülkeden esirgemeyen Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan resmi Libya hükümetinin çağrısı ile bu ülkede bulunmaktadır. Bu çağrıyı tüm BM ülkelerine yapan Libya'ya sadece Türkiye cevap vermiştir. Milli Birlik Hükümeti'ne verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğinin olumlu sonuçları da net bir şekilde ortadadır."
Karanfil, siyasi yakınlığın ekonomik ilişkileri de etkilediğini kaydederek, ülkenin yeniden kalkınması için Türk firmalarının yine Libya’da projeler üretmesi gerektiğini belirtti.
Karanfil, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve beraberindeki heyetin geçen hafta Türkiye'ye gelerek ziyaretlerde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.
Heyetler arası görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da hazır bulunduğunu kaydeden Karanfil, "Bu çok önemli ziyaret yeni iş birliklerinin kapısını aralayarak, ihracatı artıracak. İki ülke arasındaki ticaretin daha da canlanmasına katkı sunacak. Hem siyasi hem ekonomik anlamda ülkeler arası ilişkilerin geleceğinden çok umutluyuz." yorumunu yaptı.
Karanfil, Libya'nın 2011'den bu yana hem Avrupa hem de Körfez ülkelerinden bazıları ile iş birliği yaptığını, bunlardan hiçbirisinden fayda görmediğini, Libya'nın bu konudaki rol modelinin Türkiye olması gerektiğini belirtti.
Libya'nın sadece tek başına değil Afrika'ya açılan bir kapı olması münasebetiyle Türkiye için ülkenin çok önemli olduğunu belirten Karanfil, Türk firmalarının da Libya ve Afrika'daki iş potansiyelini iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.
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