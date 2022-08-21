AA

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalarda hayatını kaybedenler için dost Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaralılar için de acil şifa temennileri iletildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türk hükümeti ve halkına söz konusu kazalarda yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara şifa dileklerinde bulunuldu.

ÖZBEKİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.