Mısır Parlamentosu'ndan Libya'ya askeri müdahaleye onay!

Mısır medyasının son dakika olarak servis ettiği habere göre Mısır Parlamentosu, bugün gerçekleştirdiği gizli bir oturumda Libya'ya asker gönderme kararı onayladı. Geçtiğimiz günlerde Mısır Savunma Bakanlığı ve Sisi'nin danışmanları tarafından parlamentoya sunulan tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, geçtiğimiz günlerde Libya'daki liman kenti Sirte'yi 'kırmızı çizgi' ilan etmiş ve buraya düzenlenecek bir operasyonu Mısır'ın ulusal güvenliğine tehdit olarak görüleceğini söylemişti.
Önce Hafter'in kontrolündeki Tobruk merkezli meclis Mısır'a askeri müdahale çağrısında bulunmuş, ardından Hafter destekçisi 14 kabile lideri Kahire'de Sisi ile bir araya gelerek, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye müdahale etmesini istemişti.
Parlamento temsilcisi Seyid Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye Mısır askerini Libya'ya gönderme yetkisi verilmesi yönünde bir karar almak üzere parlamento tarafından "gizli bir oturum" gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
SİSİ, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Libya’daki gelişmeleri değerlendirdi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider görüşmede Libya’da güvenlik, devlet kurumlarının korunması ve yabancı varlığı gibi farklı konuları ele aldı.
Sisi, Mısır’ın Libya’nın istikrarını merkeze alan stratejik ve sabit tutumunu hatırlattı.
Trump ise, Libya krizinin bölgeye olan olumsuz etkilerinin farkında olduğunu dile getirerek, Mısır’ın siyasi çözüm konusundaki gayretlerinden övgüyle bahsetti.
Açıklamada iki liderin Libya’da ateşkesi daimi hale getirme ve gerilimi tırmandırmama konularında fikir birliğine vardığı da kaydedildi.
Görüşmenin, Mısır Meclisi'nin Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale konusunda yetki vermesi ile ilgili gizli görüşmenin yapıldığı gün gerçekleşmesi dikkati çekti.
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