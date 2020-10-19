Libya televizyon kanalı: Mısır savaş uçakları Libyalı iki balıkçıyı öldürdü

AA

Libya el-Ahrar televizyon kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinden iki balıkçı ile bir süreliğine iletişim kesildi.

İletişim kurulamayan balıkçıların cesetlerinin Mısır sınırı yakınlarındaki Jabub çölünde bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik kaynağı, çadırlarını Libya sınırları içinde kuran balıkçıların, Mısır sınırına yanlışlıkla yaklaştığını ve bu ülkenin savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.

Libya ve Mısır resmi makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.