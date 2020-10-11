Libya Siyasi Diyalog Forumu kasımda Tunus'ta düzenlenecek

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL),yayımladığı yazılı açıklamaya göre, Libyalı taraflar arasında kapsayıcı görüşmeler, 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansından çıkan sonuçları destekleyen 2510 (2020) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına dayanarak, kasım başında Tunus'ta yeniden başlayacak.
Açıklamada, forumun genel amacının, "Libya’nın egemenliğini ve ülke kurumlarının demokratik meşruiyetini yeniden tesis etmek için mümkün olan en kısa zamanda ulusal seçimlerin yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek ve birleşik bir yönetim çerçevesi üzerinde fikir birliği sağlamak" olduğuna işaret edildi.
Forumun, Montrö görüşmelerinden çıkan tavsiyelerin yanı sıra, Buznika (Fas) ve Kahire'de varılan uzlaşılar da dahil olmak üzere, Libyalılar arasındaki son istişarelerde oluşan ilerleme ve uzlaşılara dayanacağı kaydedildi.
Buna göre UNSMIL, Tunus'ta yüz yüze yapılacak siyasi görüşmelerden önce, 26 Ekim'den başlayarak, telekonferans yöntemiyle düzenlenecek hazırlık toplantılarında forumun katılımcılarını bir araya getirecek.
- Kahire'de heyetler arası görüşmeler bugün başlıyor
Açıklamaya göre, forumun toplanmasından önce, 11-13 Ekim tarihleri arasında BM öncülüğünde Kahire'de, anayasal konuları ele alan heyetler arası istişareler yapılacak.
Bu heyetler, Libya hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden katılacak temsilcilerden oluşacak.
- 5+5 görüşmeleri 19 Ekim'de Cenevre'de başlayacak
Açıklamada ayrıca, BM öncülüğünde, 19 Ekim'den itibaren İsviçre'nin ev sahipliğinde Cenevre'de, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu delegasyonları arasında yüz yüze doğrudan görüşmeler düzenleneceği kaydedildi.
"Yapıcı siyasi tartışmalar için alan açılmasının" gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, bunun için, Libya'nın orta kesimlerinde (Sirte ve Cufra) askerden arındırılmış bir bölge de dahil olmak üzere kalıcı bir ateşkes konusunda anlaşma sağlanması ve tüm askeri hareketlilikleri ve yığınakları tamamen durdurma çağrısı yapıldı.
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