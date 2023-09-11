BAE, KATAR VE CEZAYİR'DEN YARDIM

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Cezayir, Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım göndereceklerini duyurdu.

Selde hayatını kaybedenler için Libya devletine, hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini sunan Al Nahyan, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Katar resmi ajansı QNA’nın haberinde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Libya’nın doğusunda yağışların tetiklediği sellerden etkilenen bölgelere acil yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Al Sani'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye sellerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdiği aktarıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Cezayir, Libya hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunar ve bu afetin etkileriyle mücadelede dayanışma içinde olduğunu vurgular.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir’in Libya halkına yardım eli uzatmak ve ona destek olmak için yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.