Libya Petrol Kurumu: Petrol kesintilerinin ülkeye zararı 8 milyar doları aştı

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NOC'un sosyal medya hesabından, Libya'daki liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının ülkeyi uğrattığı zararla ilgili veriler paylaşıldı.

Açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunun 8 milyar 221 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Sidra Limanı'nda bir petrol tankerine yükleme yapıldığını ve ülke genelindeki petrol tesislerinde üretimin ve ihracatın başlayacağını duyurmuştu.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği sözde Libya ulusal ordusunun sözcüsü Ahmed el-Mismari de 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda, sundukları şartlar kabul edilene kadar petrol üretimini durdurmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

- Milisler, petrol üretimini durdurmuştu

Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

NOC, yaptığı açıklamalarda birçok kez ülkedeki petrol sahalarının kapalı kalmasından sorumlu olanlara bu sektörün pazarlıktan uzak kalması yönünde çağrıda bulundu.

Bu yılın başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya, Hafter yanlısı grupların 7 aydan uzun süre petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde 100 bin varilin altına gerilemiş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelmişti.

,Muhammed Semiz