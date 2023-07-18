Libya ordusu yetkilileri ile Halife Hafter tarafı, Paris'te bir araya geldi
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Libya ordusu yetkilileri ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafının Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad, Hafter'e bağlı Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nden yetkililerin 17-18 Haziran'da Paris'te bir araya geldiği belirtildi.
Tarafların, Libya'da askeri kurumların yeniden tek çatı altında toplanmasını ve ülkenin kalıcı şekilde istikrara kavuşmasını ele aldığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, bir sonraki görüşme 25 Temmuz'da Libya'nın Bingazi kentinde yapılacak.
Fotoğraf: AA