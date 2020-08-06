AA

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Cufra'dan Sirte'ye doğru hareketini gözlemlediğini açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Rus Wagner paralı askerlerinin, 4 kamyon ve 2 mühimmat aracı dahil 21 araçlık konvoyla Cufra'dan Sirte'ye hareket ettiği kaydedildi.

MİLİSLER, ORDU BİRLİKLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN TAHKİMAT YAPIYOR

Sirte'de çekildiği belirtilen fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, "Fotoğraflar, Wagner paralı askerlerinden destek alan darbeci general Halife Hafter milislerinin, Sirte-Cufra hattındaki Carif Vadisinde hendekler ve toprak bariyerlerle tahkimat yaptığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tahkimatların, Libya ordusunun, "ülkenin kuzey-orta kesimlerindeki Sirte ve Cufra'ya ilerleyişinden duyulan korkuyla" yapıldığı belirtildi.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da stratejik Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.