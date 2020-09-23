Libya ordusu: Sukne'deki helikopter kazasında 4 Rus Wagner askeri öldü

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Libya'nın Febrayer kanalına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de meydana gelen helikopter kazasında, 4 Rus Wagner paralı askerinin öldüğünü belirtti.

Dırah, sabah saatlerinde kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü ve helikopterde bulunan mühimmatın patladığını kaydetmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Wagner'e bağlı binlerce Rus paralı askeri bulunuyor.